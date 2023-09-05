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حراك فلسطيني لمواجهة أكاذيب وجرائم الاحتلال باللغة الانكليزية

الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

يعمل فريق الـ16 من أكتوبر الشبابي الفلسطيني على إنتاج المحتوى الرقمي من قطاع غزة وبثه عبر مختلف منصات ومواقع التواصل الاجتماعي باللغة الإنكليزية، لإيصال تفاصيل الواقع الفلسطيني ومجريات الأحداث في الأراضي المحتلة إلى العالم أجمع.

العالم - خاص بالعالم

أمام التغول الاسرائيلي على المؤسسات الاعلامية الدولية وما يحصل من قلب للحقائق من خلال الاعتماد على رواية الكيان، كان من الواجب على الفلسطينيين دحض هذه الرواية ومواجهتها بالحقيقة، ولكن بلغات العالم المختلفة، حتى تحقق التأثير المرجو بحجم الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحق المدنيين بشكل شبه يومي.

وقالت أ. وفاء العديني مسؤولة فريق 16 October لإنتاج الأخبار باللغة الانجليزية:"الهدف الاساسي من مجموعة 16 اكتوبر هو تكوين فريق شبابي فلسطيني قادر على دحض الرواية الصهيونية التي تسود في المجتمع الغربي على أننا نحن الفلسطينيين على ارهابيين وناس لا تستحق الحياة وغير ذلك".

وتشكل الفريق قبل سنوات تحت اسم السادس عشر من أكتوبر نسبة لتاريخ تقرير جولدستون الذي أدين فيه الاحتلال بارتكابه مجازر حرب ضد غزة بعدوان ٢٠٠٩، وانطلق بمنصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2018، بينما جرى تأسيس الموقع الالكتروني للفريق لرصد وفضح سياسات الاحتلال هذا العام.

ويسعى الفريق لجعل العالم قادرا على معرفة حقيقة العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين بعيدا عن التزوير والتزييف، وذلك عبر مجاراة ما يحصل في الميدان الفلسطيني مع الاهتمام بالنشاطات الثقافية والتراثية الفلسطينية.

وفي مقابلة مع المتطوعة سجود شنيورة إحدى المشاركات في الفريق قالت:"يوجد الكثير من التفاعل الدولي والعالمي و الكثير من الاجانب يبحثون بحثا عميقا عمن يتكلم عن القضية الفلسطينية حتى يستطيعون ايصال قضيتنا ورسالتنا ويوجد الكثير من المناصرين بسبب الحملات التي نقوم بها على السوشيال ميديا، وبسبب قضية معينة يقومون بالمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي".

ويعمل الفريق على إنتاج برامج تتحدث عن الحياة اليومية في فلسطين باللغة الإنجليزية، كالحديث عن الصناعات المحلية والآثار في قطاع غزة، وغيرها من المواضيع التي تلامس واقع الحياة الفلسطينية، مع دعواته للإعلام الفلسطيني بضرورة تصدير الأخبار بعدة لغات كي يكشف التزييف الاسرائيلي في الاعلام الدولي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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