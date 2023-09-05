كاميرا العالم ترصد أجواء كربلاء المقدسة على أعتاب أربعينية الإمام الحسين(ع)

العالم - خاص بالعالم

واشار مراسلنا إلى أنه رغم تعدد الجنسيات والقوميات يبقى الشعار الوحيد"لبيك ياحسين" حيث جاء الزوار لنصرة أبي عبد الله الحسين و لإحياء ذكرى أربعينه، وقد توحدت الكلمة في حب الإمام الحسين (ع) جمعهم ويجمعهم هذا المكان كربلاء المقدسة.

ويشارك ملايين المسلمين في مراسم إحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام بمدينة كربلاء المقدسة، في أكبر تجمع بشري على الإطلاق. وأعرب الزوار الإيرانيون عن شكرهم وتقديرهم لكرم الضيافة في العراق.

ويواصل محبو اهل البيت عليهم السلام السير على الاقدام في مسيرة إحياء زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام حيث يتواصل تدفق مئات آلاف الزوار من داخل العراق ومن المنافذ الحدودية مع ايران ودول اخرى متجهين الى مدينة كربلاء المقدسة.

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