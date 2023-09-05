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مخاوف امريكية بشأن لقاء محتمل بين 'بوتين وكيم جون أون'

مخاوف امريكية بشأن لقاء محتمل بين 'بوتين وكيم جون أون'
الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل إعلام أمريكية معلومات عن زيارة محتملة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لــروسيا قريبا، ما أثار قلقا واسعا لدى الأوساط الأمريكية وحلفائها.

العالم - الأميركيتان

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين، قولهم: "إن كيم يعتزم لقاء بوتين ، هذا الشهر،في رحلة نادرة من بلاده بحثا عن ملفات عديدة،من بينها مناقشة إمكانية تزويد كوريا الشمالية لموسكو بالأسلحة".

ووصف المسؤولون "زيارة الزعيم الكوري" بأنها رحلة نادرة من بلاده، إذ من المتوقع أن يسافر من بيونغ يانغ بالقطار المدرع، إلى فلاديفوستوك، على ساحل المحيط الهادئ في روسيا، حيث سيلتقي بوتين، رغم أن ذلك ليس مؤكدا.

وأوضح المسؤولون أن بوتين يريد أن يوافق كيم على إرسال قذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات إلى روسيا، وفي المقابل، يرغب كيم في أن تزود روسيا كوريا الشمالية بالتكنولوجيا المتقدمة للأقمار الصناعية والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.

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