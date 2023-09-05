نجا من الزلزال بأعجوبة.. كويتية تتكفل بطفل 'الموزة' السوري مدى الحياة

العالم- سورية

وحصدت صورته وحيدا من داخل المستشفى تعاطفا واسعا دفع كثيرين بينهم مشاهير، للإعلان عن رغبتهم بتبنيه ورعايته.

وأعلن فريق "ملهم التطوعي" المهتم بتقديم الإغاثة والذي وثق حالة الطفل منذ البداية، أن سيدة كويتية تكفلت برعاية إبراهيم مدى الحياة، وقامت بشراء منزل له ولوالده وسيارة لوالده ليتمكن من العمل عليها.

ونشر الفريق عبر حسابه في "تويتر" تدوينات سرد فيها قصة الطفل منذ أن شاهده أحد أعضاء الفريق في مستشفى عفرين وقدَم له الموز والعصير، وقام بتوثيق ذلك بمقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع.

وجرى نقل الطفل إبراهيم إلى مستشفى عفرين ليتلقى العلاج، وقيل في البداية إنه فقد كل عائلته قبل أن يتم انتشال والده حيا من تحت الأنقاض، فيما فقد والدته وشقيقه وشقيقته.

وأكد الفريق أن هناك آلاف الأشخاص الذين تواصلوا معهم وطلبوا احتضان الطفل أو كفالته منذ اليوم الأول، ومنهم سيدة كويتية، إلا أنهم رفضوا البت بموضوع الكفالة لعدم قدرتهم على اختيار الكفيل في ظل هذه الأوضاع.

وأضاف بأنهم تواصلوا مع عم إبراهيم وأبلغوه بعروض الكفالة التي وصلتهم، وبأن سيدة كويتية أرسلت ثمن شقة لإبراهيم وشقة لطفلة أخرى، أملا منها أن يتم قبول كفالتها بعد إصرارها على التواصل مع الفريق يوميا.

ولقيت صورة إبراهيم من داخل المستشفى وهو يتناول الموز بيدين ووجه مليء بالجروح تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وضرب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة في ساعة مبكرة من يوم 6 فبراير الجاري، تبعه زلزال آخر، ومئات الهزات الارتدادية، جنوب تركيا وشمال غرب سوريا.

وأسفر الزلزال عن انهيار أعداد هائلة من البنايات ووفاة وإصابة عشرات الآلاف وتشريد الملايين في البلدين.