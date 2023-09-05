جيش إيران يقيم مستشفى ميدانيا بمنفذ جذابة الحدودي +فيديو

العالم - إيران

وقال قائد مقر الجيش الإيرانية منطقة جنوب البلاد العميد حمزة بيدادي: من ضمن نشاطات الجيش في تقديم الخدمات لزوار الإمام الحسين (عليه السلام) خلال أيام الأربعين، إنشاء مستشفى ميداني بين المواكب الشعبية في حدود جذابة.

وأضاف أن: هذا المستشفى يضم أقسام الرعاية الأولية والعناية المركزة الخاصة والأشعة وغرفتي عمليات.

وأشار قائد مقر الجيش الإيراني في المنطقة الجنوبية الغربية، إلى نشر مروحيات طوارئ تابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في قاعدتي الجيش في أهواز و دزفول.

وتابع بيدادي قائلا: كما أن طوارئ القوة البحرية في خرمشهر على أتم الاستعداد لخدمة زوار الإمام الحسين (ع).