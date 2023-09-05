وفد السلطة إلى السعودية.. أهداف الزيارة وأسبابها؟

العالم - البوصلة

الوفد الفلسطيني سيرأسه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، وسيرافقه رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، الى جانب مستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

وكان هذا الوفد قد اجتمع مؤخرا بالسفير السعودي غير المقيم في دولة فلسطين نايف بن بندر السديري في العاصمة الأردنية عمان.

كما شهد مخيم جنين للاجئين اشتباكات بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين بعد قيام الاحتلال باعتقال ثلاثة مقاومين فلسطينين اصيب اثنان منهم قبل الاعتقال وكان جيش الاحتلال اعتقل خمسة عشر فلسطينيا في الضفة الغربية.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها يتعلق بكيفية نظر الشارع الفلسطيني لمثل هذه الاخبار؟و هل ما رشح من اخبار حول الشروط الفلسطينية هي اخبار صحيحة ام ان هناك مطالب اخرى للسلطة لم يتم الكشف عنها؟ وهل وفد السلطة يمثل جميع مكونات الشعب الفلسطيني؟وما هو موقف فصائل المقاومة من هكذا لقاءات واجتماعات خصوصا وانها تأتي عن السعودية؟



كما يبحث البرنامج في إمكانية ان يلتزم كيان الاحتلال بحل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس وانهاء الاستيطان والعودة الى حدود سبعة وستين؟ خصوصا وان هذه المطالب هي المبادرة العربية التي قدمتها السعودية في قمة بيروت عام2002.؟ ومبادرات التطبيع والتسوية مع كيان الاحتلال الم يظهر للعلن فشلها وفشل خيارها؟وهل للولايات المتحدة يد في مثل هذه الاتفاقيات او هي من يدفع الدول نحوها؟

ويستضيف برنامج"البوصلة":

- د. ناجي الظاظا كاتب ومحلل سياسي من غزة

- أشرف العكة الخبير في الشؤون الاسرائيلية

التفاصيل في الفيديو المرفق ...