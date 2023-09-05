إستعداد إيران لبناء مصفاة نفط وتصدير الخدمات الهندسية إلى بوركينافاسو

العالم - إيران

وأفاد موقع وزارة النفط الإيرانية، أن جواد أوجي، وفي لقاءه مع وزيرة خارجية بوركينافاسو، أوليفيا روامبا قال: إن إيران بدأت اجتماعات ومفاوضات إيجابية مع بعض الدول الأفريقية في الحكومة الـ13، وإحدى هذه الدول هي بوركينافاسو.

وأضاف: إن إيران تمتلك قدرات عالية في مجال الطاقة، وفي اللقاء مع وزير خارجية بوركينافاسو، تقرر متابعة المذكرة التي تم التوقيع عليها مسبقاً.. وبالتعاون مع المهندسين والمتخصصين من البلدين يجب بناء مصفاة والبدء في تصدير المنتجات البترولية المختلفة إلى هذا البلد.

وأوضح وزير النفط الإيراني أن لدى الجانبين قدرات مواتية، وتمت في هذا اللقاء مفاوضات حول التبادلات على أساس تصدير المنتجات النفطية وتصدير الخدمات الهندسية الفنية.

ومشيراً إلى أنه كانت هناك تفاهمات بين إيران وبوركينافاسو من قبل؛ قال أوجي: نحاول تحويل مذكرة أخرى موقعة بين البلدين إلى عقد، والبدء بتنفيذها.

وأضاف: في اللقاء مع وزير خارجية بوركينافاسو، ذكرت أن وزارة النفط الإيرانية مستعدة بنسبة 100% لتقديم خدمات الطاقة لهذا البلد الأفريقي.

وقال وزير النفط: بوركينافاسو لديها مناجم جيدة مثل مناجم الذهب، والتي يمكن أن توفر الغذاء لجزء من الصناعة والتعدين لدينا.

من جانبها قالت وزيرة الخارجية في بوركينافاسو: اليوم، وفي إطار المباحثات ومذكرات التفاهم التي أجراها وزير التجارة في بوركينافاسو مع الإيرانيين في السابق، جرت المفاوضات في هذا الإطار، حتى نتمكن من الاستفادة من منشآت إيران، وخاصة المنتجات النفطية.

وقالت: هناك آفاق مواتية للتعاون بين خبراء ومهندسي إيران وبوركينافاسو لبناء مصفاة نفط في بلادنا حتى نتمكن من تلبية احتياجات مواطنينا من حيث إنتاج المنتجات النفطية.