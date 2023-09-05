السعودية ترفض منح 'كوهين ومن يرافقه' تأشيرة دخول

العالم - السعودية

ذكرت قناة "13" العبرية ، مساء أمس الاثنين، أن "السعودية رفضت منح تأشيرة دخول للوزيرين "الخارجية والتربية"الإسرائيليين؛ الى اراضيها للمشاركة في مؤتمر منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، الذي تستضيفه الرياض..

ورغم سعي جهات إسرائيلية لمشاركة كوهين بشكل رسمي في المؤتمر المذكور، محاولة للتقدم خطوة نحو التطبيع مع السعودية ،الا ان"مسؤولين أمريكيين أبلغوا نظراءهم الإسرائيليين بأن"المطالبة بدخول الوزيرين الإسرائيليين إلى السعودية خطوة للتقدم في الاتصالات حول التطبيع بين الرياض وتل أبيب"،تضعها في وضع معقد".

فبعد ذلك إضطرت [إسرائيل] الى التراجع والإنسحاب عن مشاركتها في المؤتمر مخزية".

هذا وكان وزير الخارجية الإسرائيلي زعم، الشهر الماضي، أن التطبيع مع السعودية هو "مسألة وقت وحسب"، رغم أن السعودية أكدت مرارا على أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب مرهون بتطبيق مبادرة السلام العربية، التي تنص على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين، وانسحاب "الإحتلال الإسرائيلي" من هضبة الجولان السورية المحتلة.