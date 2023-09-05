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السعودية تمدد خفض إنتاج النفط الطوعي لمدة 3 أشهر إضافية

السعودية تمدد خفض إنتاج النفط الطوعي لمدة 3 أشهر إضافية
الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

قررت السعودية، اليوم الثلاثاء ،تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط، البالغ مليون برميل يوميا، لثلاثة أشهر أخرى، أي الفترة من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2023.

العالم - السعودية

وأعلن مصدر مسئول في وزارة الطاقة السعودية، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن رياض ستمدد الخفض الطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، وتم تمديده ليشمل شهري أغسطس وسبتمبر، لثلاثة شهورٍ أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023" وبذلك "سيكون إنتاج المملكة في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر القادمة، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا".

وأوضح المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج. كما أوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023 والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.

وأكد المصدر أن هذا الخفض الطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها. وفي يونيو الماضي، أعلن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان عقب اجتماع لمنتجي النفط تقرّر خلاله الخفض الطوعي، أنه يحتمل أن يكون القرار "قابلا للتمديد".

وجاء ذلك في أعقاب القرار الصادر في أبريل من قبل العديد من أعضاء تحالف "أوبك بلاس" الذي يضم روسيا بخفض الإنتاج طواعية بأكثر من مليون برميل يوميا، وهي خطوة مفاجئة دعمت الأسعار لفترة وجيزة لكنها فشلت في تحقيق انتعاش دائم.

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السعودية تمدد خفض إنتاج النفط الطوعي لمدة 3 أشهر إضافية