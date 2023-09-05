إيران مستعدة لنقل خبراتها بمجال مكافحة الغبار إلی الدول الأخرى

العالم - إيران

وأضاف سلاجقة اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي حول الاجتماع الدولي لمکافحة العواصف الرملية المقرر عقدها يومي 9 و10 سبتمبر في طهران بأن إیران بدأت مشاوراتها مع دول الجوار في مجال نقل الخبرات المتعلقة بمكافحة الغبار.

وأشار رئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية إلى أن البيئة ليست قضية سياسية، وأضاف: رغم الضغوط الناجمة عن العقوبات، وضعت إيران قضية البيئة على جدول أعمال دبلوماسيتها.

و أوضح بأن إيران دولة تقع في منطقة قاحلة وشبه قاحلة وتتمتع بخبرة كبيرة في مجال مكافحة الغبار.

وتابع سلاجقة: الأمم المتحدة طلبت من إيران استضافة الاجتماع الدولي لمكافحة الغبار نظرا لقدرتها وخبرتها القيمة في مكافحة الغبار فإيران رحبت بهذا الطلب وسيعقد هذا الاجتماع يومي 9 و10 سبتمبر في طهران.