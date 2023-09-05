الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٤:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس منظمة حماية البيئة:

إيران مستعدة لنقل خبراتها بمجال مكافحة الغبار إلی الدول الأخرى

إيران مستعدة لنقل خبراتها بمجال مكافحة الغبار إلی الدول الأخرى
الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال رئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية "علي سلاجقة" إن إيران تتمتع بخبرة جيدة في مجال مكافحة الغبار والأتربة وهي مستعدة لنقل هذه الخبرات إلی الدول الأخرى.

العالم - إيران

وأضاف سلاجقة اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي حول الاجتماع الدولي لمکافحة العواصف الرملية المقرر عقدها يومي 9 و10 سبتمبر في طهران بأن إیران بدأت مشاوراتها مع دول الجوار في مجال نقل الخبرات المتعلقة بمكافحة الغبار.

وأشار رئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية إلى أن البيئة ليست قضية سياسية، وأضاف: رغم الضغوط الناجمة عن العقوبات، وضعت إيران قضية البيئة على جدول أعمال دبلوماسيتها.

و أوضح بأن إيران دولة تقع في منطقة قاحلة وشبه قاحلة وتتمتع بخبرة كبيرة في مجال مكافحة الغبار.

وتابع سلاجقة: الأمم المتحدة طلبت من إيران استضافة الاجتماع الدولي لمكافحة الغبار نظرا لقدرتها وخبرتها القيمة في مكافحة الغبار فإيران رحبت بهذا الطلب وسيعقد هذا الاجتماع يومي 9 و10 سبتمبر في طهران.

روابط ذات صلة

طهران تستضيف عقد مؤتمر دولي لمكافحة العواصف الرملية والترابية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة يقلص المساعدات الإنسانية لليمنيين

مصادر دبلوماسية: لن يصدر أي قرار ضد إيران باجتماع مجلس الحكام

ديوان المحاسبة الإيراني يسهل تطوير العلاقات مع الجيران خاصة العراق

رئيس منظمة حماية البيئة: إيران مستعدة لنقل خبراتها بمجال مكافحة الغبار إلی الدول الأخرى

شاهد/بن غفير يقتحم حي راس العامود في القدس المحتلة

إثر هجوم إرهابي.. مقتل العشرات من جنود وعناصر داعمة للجيش في بوركينا فاسو