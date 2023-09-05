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ديوان المحاسبة الإيراني يسهل تطوير العلاقات مع الجيران خاصة العراق

ديوان المحاسبة الإيراني يسهل تطوير العلاقات مع الجيران خاصة العراق
الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس ديوان المحاسبة الإیرانی أحمدرضا دستغیب الیوم الثلاثاء خلال لقائه السفیر العراقي لدی طهران نصیر عبدالمحسن عبدالله إن ديوان المحاسبة سيواصل القيام بدوره في تطوير العلاقات مع الدول الصديقة والمجاورة.

العالم - إيران

وفي هذا اللقاء الذي عقد عشية أربعينية الحسيني، أضاف دستغيب بأن ديوان المحاسبة في جمهورية إيران الإسلامية، باعتباره دائرة إشرافية في السلطة التشريعية، يلعب دوره التيسيري لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية مع الدول الصديقة والمجاورة.

وأشار دستغيب إلى مجالات التعاون المشترك مع ديوان المحاسبة في جمهورية العراق في مجال التدقيق الحكومي في القضايا البيئية ومكافحة الإرهاب والسياحة الدينية مؤکدا علی ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم حول التعاون المشترك في هذه المجالات.

بدوره قال السفیر العراقي نصیر عبدالمحسن عبدالله إن القواسم المشتركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتاريخية والدينية الكثيرة بين البلدين تتطلب توسيع العلاقات بينهما قدر الإمكان في كافة المجالات الممكنة.

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ديوان المحاسبة الإيراني يسهل تطوير العلاقات مع الجيران خاصة العراق

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