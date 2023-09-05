مصادر دبلوماسية: لن يصدر أي قرار ضد إيران باجتماع مجلس الحكام

العالم - إيران

جاء ذلك في تغريدة نشرها الصحفي المستقل «ستيفاني لیختنشتاین» الذي يتخذ من فيينا مقرا له على صفحته الخاصة في «ایکس» (تويتر سابقا) نقلا عن مصادر دبلوماسية هناك.

وأكد أن هذه المصادر الدبلوماسية قالت: إن مجلس الحكام لم يدرج في جدول أعماله في الاجتماع الذي سيعقده الأسبوع المقبل أي قرار ضد إيران.

وتعكف الدول الأوروبية الـ3 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إضافة إلى أميركا على صياغة بيان مشترك من المتوقع أن يتم تقديمه إلى الدول الأخرى من أجل التوقيع عليه.

وكانت وكالة الطاقة الدولية (IAEA) قد نشرت يوم أمس الاثنين تقريرا سريا وزعته على أعضاء الوكالة، ادعت فيه أن جمهورية إيران الإسلامية أبطأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.

وأكدت وكالة «آسوشیتدبرس» أنها شاهدت تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وادعت أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها 121.6 کیلوغرام من اليورانیوم المخصب بنسبة 60% بما يشير إلى نمو أبطأ بكثير من الأرقام السابقة.