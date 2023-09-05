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تجدد الإشتباكات في أم درمان ووقوع انفجارات عنيفة بالخرطوم

تجدد الإشتباكات في أم درمان ووقوع انفجارات عنيفة بالخرطوم
الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

تجددت الاشتباكات صباح اليوم الثلاثاء بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في منطقة أم درمان القديمة التي تحولت إلى مسرح للمواجهات اليومية بين الطرفين.

العالم - السودان

وتجددت الاشتباكات بشكل عنيف صباح اليوم بين الجيش السوداني والدعم السريع في منطقة أم درمان القديمة حسبما قال شهود عيان ساعيا كل من الطرفين توسيع نقاط السيطرة على المواقع المتاخمة لجسر شمبات بسبب موقعها الاستراتيجي.

ويربط جسر شمبات بين مدينتي أم درمان والخرطوم ويمثل خط توفير الجنود والعتاد من الناحية الغربية.

أما في الخرطوم فقدت هزت انفجارات عنيفة ومتتالية أطلقتها مدفعية الجيش باتجاه مواقع مختلفة لقوات الدعم السريع حول محيط منطقتي أرض المعسكرات والمدينة الرياضية الواقعتين جنوب شرق العاصمة الخرطوم.

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