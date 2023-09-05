السوداني يصل الى كربلاء لمتابعة الخطة الأمنية للزيارة الأربعينية

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب ، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل، إلى محافظة كربلاء المقدسة للمتابعة والإشراف على الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية".

ويتقاطر الملايين من الزوار الى كربلاء المقدسة لإحياء أربعينية الإمام الحسين (ع) ، حيث أعلن رئيس هيئة السياحة العراقية ظافر مهدي عبد الله في بيان إلى أن عدد الزائرين للأراضي العراقية عبر جميع منافذ البلاد وهي (المنذرية - زرباطية - الشيب - الشلامجة - صفوان - مندلي - كركوك - القائم - مطار بغداد - مطار النجف - مطار البصرة)، بلغ لغاية الآن ما يقارب 3 ملايين و 750 ألف زائر من خارج العراق لأداء مراسم زيارة الأربعين".

وأشار رئيس الهيئة الى جهود لجنة السياحة في وضع الخطط والحلول الإستراتيجية لاستيعاب ملايين الزائرين، وتوفير الخدمات الأساسية لهم في جميع المحافظات والمنافذ الحدودية، باتجاه المدن المقدّسة، وتتضمن إنشاء وتأهيل الطرق وإقامة الجسور وبناء السكك الحديد ومنشآت المنافذ الحدودية وساحات تبادل الزائرين، والفنادق والمدن لاستراحة الزائرين.