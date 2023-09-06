وزير يمني: الأمم المتحدة فشلت في الملف الإنساني اليمني

العالم – خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت قال الوزير الديلمي إنه كان بإمكان الامم المتحدة أن تلعب دورا مناسبا منذ بداية العدوان على اليمن. مشيرا الى أن دور الأمم المتحدة هو حماية المدنيين وعدم تعرضهم الى أي مخاطر أو حصار، مؤكدا أن الامم المتحدة تركت الملفات الانسانية وتحركت في ملفات سياسية.

وزير حقوق الانسان في حكومة الانقاذ الوطني في اليمن أكد أن الكويت كانت قد حذرت من حرب اقتصادية قد تستهدف الشعب اليمني وهو ما جرى. مشيرا الى أن الولايات المتحدة هي التي لعبت دورا في تخفيض المساعدات لليمن بسبب مصالحها ومصالح شركائها والتي تقدمها على حقوق الإنسان.

وأضاف أن لدى الجمهورية اليمنية مقدرات اقتصادية كبيرة، تطالب صنعاء بالإفراج عنها.

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