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باحث سياسي: واشنطن تعد لحرب تركيبية جديدة في اليمن

الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال الباحث السياسي عبد شبيب أن الولايات المتحدة تريد أن تحول الورقة الغذائية الى ورقة ضغط وابتزاز عبر الأمم المتحدة.

العالم - خاص بالعالم
وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أشار عبد شبيب الى أن واشنطن تريد أن تحول شروط الهدنة الى صالحها في ظل تمسك قيادة صنعاء بمطالبها.

وأضاف أن الوضع في اليمن الآن في حالة معلقة لأن الهدنة انتهت وكل الخيارات في الساحة اليمنية مفتوحة مشيرا الى أن الولايات المتحدة هي التي دخلت الآن على الخط في الشأن اليمني وكأن دور التحالف بات ينتهي.

عبد شبيب أكد أن الولايات المتحدة ربما تعد لحرب تركيبية جديدة في اليمن وإن الجانب الاقتصادي والمالي ربما يكون ورقة ضغط للدخول في هذه الحرب.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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