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رئيس الجمهورية يصل الى مدينة بيرجند شرق ايران

رئيس الجمهورية يصل الى مدينة بيرجند شرق ايران
الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي الى مدينة بيرجند مركز محافظة خراسان الجنوبية شرق ايران.

العالم - ايران

يتبع ..

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