تغريدة لرئيس الوزراء العراقي بشأن خطة الزيارة الأربعينية

العالم-العراق

وقال السوداني في تغريدة بومقع (أكس) (تويتر سابقا) :"من كربلاء البذل والعطاء والإباء والوحدة، نحيي جهود القوات الأمنية والوزارات وإدارات المحافظات والعتبات وأصحاب المواكب من المواطنين، التي أسهمت في إنجاح مراسم الزيارة الأربعينية، وضربت أروع الأمثلة في الكرم المنقطع النظير".

وأضاف "احتضنت مدينة الحسين (ع) ملايين الزائرين من داخل البلد وخارجه. حفظ الله العراق والعراقيين، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بالأمن والسلام والمحبة".

وكان ملايين المؤمنين قد أحيوا الليلة الماضية زيارة ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وسط توافد حشود الزائرين من داخل وخارج العراق وسط استنفار أمني وخدمي وصحي.