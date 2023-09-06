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تغريدة لرئيس الوزراء العراقي بشأن خطة الزيارة الأربعينية

تغريدة لرئيس الوزراء العراقي بشأن خطة الزيارة الأربعينية
الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني صباح اليوم الأربعاء، عن نجاح الخطة الخاصة بزيارة ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

العالم-العراق

وقال السوداني في تغريدة بومقع (أكس) (تويتر سابقا) :"من كربلاء البذل والعطاء والإباء والوحدة، نحيي جهود القوات الأمنية والوزارات وإدارات المحافظات والعتبات وأصحاب المواكب من المواطنين، التي أسهمت في إنجاح مراسم الزيارة الأربعينية، وضربت أروع الأمثلة في الكرم المنقطع النظير".

وأضاف "احتضنت مدينة الحسين (ع) ملايين الزائرين من داخل البلد وخارجه. حفظ الله العراق والعراقيين، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بالأمن والسلام والمحبة".

وكان ملايين المؤمنين قد أحيوا الليلة الماضية زيارة ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وسط توافد حشود الزائرين من داخل وخارج العراق وسط استنفار أمني وخدمي وصحي.

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تغريدة لرئيس الوزراء العراقي بشأن خطة الزيارة الأربعينية

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