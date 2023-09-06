السلطات التونسية تعتقل الرئيس المؤقت لحركة النهضة

العالم - خاص بالعالم

منذر الونيسي، وعبد الكريم الهاروني، مسؤولان كبيران في حركة النهضة التونسية ينضمان الى لائحة المعتقلين في تونس.

الونيسي هو الرئيس المؤقت للحركة بعد اعتقال زعيمها راشد الغنوشي هذا العام، والهاروني رئيس مجلس الشورى وهي الهيئة الأعلى فيها

واعلنت حركة النهضة ان الونسي اعتقل اعتقل وبعد دقائق القي القبض على الهاروني الموضوع اصلا قيد القامة الجبرية منذ حوالي اسبوع.

ويأتي اعتقال الونيسي بعد نشر تسجيلات صوتية على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع منسوبة إليه اتهم فيها بعض مسؤولين في حركة النهضة بمن فيهم راشد الغنوشي بالسعي للسيطرة عليها وتلقي تمويلات غير مشروعة للاطاحة بالسلطة. إلا ان الونيسي نفى هذه التسريبات. لتفتح النيابة العامة تحقيقا في التسجيلات. وقال المتهم في مقطع فيديو على صفحته على فيسبوك إن التسجيلات مفبركة.

وكانت حركة النهضة المعارضة للرئيس قيس سعيد، أكبر حزب سياسي في البرلمان جمده سعيد في العام الفين وواحد وعشرين. وألقت الشرطة القبض على الغنوشي وعدد من ابرز قائدة الحركة وحظرت السلطة الاجتماعات في جميع مكاتب الحركة وأغلقت جميع مقراته، في خطوة قال الحزب إنها تهدف لتكريس حكم دكتاتوري.

واعتقلت الشرطة هذا العام شخصيات سياسية بارزة من غير النهضة ايضا، اتهمت الرئيس سعيد بتنفيذ انقلاب، بعد أن اتخذ قرارا بتعليق البرلمان واتجه نحو الحكم بمراسيم قبل إعادة صياغة الدستور. في المقابل وصف سعيد من هؤلاء بأنهم إرهابيون وخونة ومجرمون.