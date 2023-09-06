شاهد.. "بايدن" يغادر حفل تكريم قادة حرب فيتنام دون سابق إندار!

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وارتكب "بايدن" زلات عدة منذ توليه الحكم في الولايات المتحدة عام 2020 في انتخابات رئاسية خلفا لـدونالد ترامب الذي هو الأخر متهما بعدة قضايا يخضع جراها للمحاكمة بين الفينة والأخرى.

وتظهر نتائج استطلاعات الرأي الجديدة في الولايات المتحدة أن نحو ثلاثة أرباع الشعب الأميركي يعتقدون أن بايدن يعاني من الكهولة ولا يصلح أن يصبح رئيسا مرة أخرى للبلاد.



وفي وقت سابق قالت النائبة في الكونغرس الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، إن أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي مستعدين لدعم مبادرة بدء التحقيق في إجراءات العزل ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت غرين في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "الآن أنا واثقة من أن لدينا عددًا كافيًا من الأصوات في مجلس النواب، عندما نعود في سبتمبر/أيلول، لبدء التحقيق في إجراءات العزل أخيرًا".

يشار إلى أنه للموافقة على المبادرة في مجلس النواب، يجب أن يدعمها أكثر من نصف النواب.

وفي بداية سبتمبر/ أيلول، أعلنت غرين أنه حان وقت بايدن لتقديم تفاصيل جميع الاتصالات باسمه أو باسماء مستعارة، وكشوفات البنوك، ومصادر الدخل، وسجل الزوار، وتفاصيل الاجتماعات من منزله في ولاية ديلاوير، بالإضافة إلى "قائمة الأدوية التي تموها تدهوره العقلي".

كما أعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في وقت سابق عن دعمه للتصويت على بدء التحقيق في إجراءات العزل ضد بايدن في ضوء التقارير التي تشير إلى إمكانية بدء هذه الإجراءات دون التصويت.

وأكد مكارثي أن المعلومات التي تم جمعها من قبل أعضاء الحزب الجمهوري تبرر بدء إجراءات العزل ضد بايدن، مشيرًا إلى تورط عائلة الرئيس الأمريكي في "ثقافة الفساد".

وأشار إلى أنه يتعين استكشاف الاشتباه في الفساد المرتبط بالرئيس وابنه هانتر بايدن، مما يعزز إمكانية توسيع صلاحيات الكونغرس في جمع المعلومات اللازمة للتحقيق فيما يتعلق بالرئيس.

وستكون الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لعام 2024 هي الانتخابات الرئاسية ال 60 التي تجري كل أربع سنوات، والمقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024.[1] وستكون أول انتخابات رئاسية بعد إعادة توزيع الأصوات الانتخابية وفقًا لإعادة توزيع التعداد البيان السكاني بعد عام 2020. صرح الرئيس الحالي جو بايدن أنه ينوي الترشح لولاية ثانية، مع نائب الرئيس كامالا هاريس كنائبة له.[2]

في الولايات المتحدة، تأتي الانتخابات العامة بعد المؤتمرات الحزبية والانتخابات الأولية التي تجريها الأحزاب الرئيسية لتحديد مرشحيها. من المقرر أن يتم تحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في 20 يناير 2025.

و تنص المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة على أنه لكي يعمل الشخص كرئيس، يجب أن يكون الفرد مواطنًا طبيعي المولد في الولايات المتحدة، وأن لا يقل عمره عن 35 عامًا، وأن يكون مقيمًا في الولايات المتحدة لمدة 14 عامًا على الأقل.