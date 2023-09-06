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رئيس الجمهورية يشارك في مسيرة الاربعين في مدينة بيرجند

رئيس الجمهورية يشارك في مسيرة الاربعين في مدينة بيرجند
الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

شارك رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي ، صباح اليوم الاربعاء ، في مسيرة الاربعين في مدينة بيرجند مركز محافظة خراسان الجنوبية شرق ايران.

العالم - ايران

يتبع ..

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