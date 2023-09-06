قناة العالم
الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٦:١٦ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
المغاربیة
هاشتاغ
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
أنت المراسل
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
المغاربیة
خیار لبنان
>-->
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
رئيس الجمهورية يشارك في مسيرة الاربعين في مدينة بيرجند
الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش
شارك رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي ، صباح اليوم الاربعاء ، في مسيرة الاربعين في مدينة بيرجند مركز محافظة خراسان الجنوبية شرق ايران.
العالم - ايران
يتبع ..
تصنيف :
إیران
اربعين الحسين
سياسة
كلمات دليلية :
بيرجند
مسيرة الاربعين
رئيسي
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
روابط ذات صلة
انطلاق مسيرات الاربعين المهيبة في جميع انحاء ايران
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
أهم الأخبار
زيارة الأربعين.. تأكيد على أهم قضايا العالم الإسلامي
الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٩
خاص بالعالم- مراسلون
قلق صهيوني من لقاء وزير الخارجية الإيراني مع السيد حسن نصر الله
الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٤
خاص بالعالم- مراسلون
وفد السلطة إلى السعودية.. أهداف الزيارة وأسبابها؟
الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٩
أهم الأخبار
تعاون إيراني سعودي يصب في مصلحة المنطقة.. اتفاق الحبوب شروط روسية ومطالبة أوكرانيا بالمرونة
الإثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:١٨
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 04 سبتمبر 2023
الإثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٣
خاص بالعالم- مراسلون
مأساة المهاجرين الأثيوبيين على الحدود مع السعودية
الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣١
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
شاهد.. "بايدن" يغادر حفل تكريم قادة حرب فيتنام دون سابق إندار!
رئيس الجمهورية يرعى مراسم بدء تنفيذ المشروع السككي في محافظة خراسان جنوبي
رئيس الجمهورية يشارك في مسيرة الاربعين في مدينة بيرجند
انطلاق مسيرات الاربعين المهيبة في جميع انحاء ايران
تغريدة لرئيس الوزراء العراقي بشأن خطة الزيارة الأربعينية
قوات الاحتلال تشن ححملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية
مقالات و تحليلات
إيران والسعودية تتبادلان السفراء.. آفاق رحبة تُفتح أمام البلدين والمنطقة
ما رأيكم بالمواجهات بين العشائر العربية و "قسد"؟
ما رأيكم بأبعاد زيارة وزير الخارجية الإيرانية لسوريا و لبنان؟
الى خلفان.. اليمن واحد وسيبقى كذلك
إيران لا تجامل أحداً على حساب أمنها القومي
روابط
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.