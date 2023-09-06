الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٦:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الجمهورية يرعى مراسم بدء تنفيذ المشروع السككي في محافظة خراسان جنوبي

رئيس الجمهورية يرعى مراسم بدء تنفيذ المشروع السككي في محافظة خراسان جنوبي
الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

برعاية رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي، جرت صباح اليوم الاربعاء مراسم بدء العمليات التنفيذية لمشروع سكك الحديد في محافظة خراسان الجنوبية شرق ايران.

العالم - ايران

يتبع ..

روابط ذات صلة

رئيس الجمهورية يصل الى مدينة بيرجند شرق ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. "بايدن" يغادر حفل تكريم قادة حرب فيتنام دون سابق إندار!

رئيس الجمهورية يرعى مراسم بدء تنفيذ المشروع السككي في محافظة خراسان جنوبي

رئيس الجمهورية يشارك في مسيرة الاربعين في مدينة بيرجند

انطلاق مسيرات الاربعين المهيبة في جميع انحاء ايران

تغريدة لرئيس الوزراء العراقي بشأن خطة الزيارة الأربعينية

قوات الاحتلال تشن ححملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية