الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٦:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين في مخيم جنين

اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين في مخيم جنين
الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، مخيم جنين شمال الضفة الغربية، وداهمت عدة منازل في المخيم فيما دوت صافرات الانذار للتحذير من الاقتحام.

العالم-فلسطين

وقالت مصادر محلية، إن قوة إسرائيلية خاصة اعتقلت الأسير المحرر محمد نغنغية "الإيشت" أحد قادة كتائب شهداء الأقصى عقب محاصرة واقتحام منزل في مخيم جنين.

وأطلقت قناصة الاحتلال التي اقتحمت وتمركزت في منازل عائلة نغنغية النار صوب المواطنين دون الابلاغ عن وقوع إصابات.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال المقتحمة ومقاومين فلسطينيين كما سمع دوي انفجار قوي أثناء اقتحام المخيم.

وأعلنت كتائب القسام في الضفة الغربية أن مجاهديها اشتبكوا مع قوة عسكرية خاصة وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص.

فيما أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين استهداف تعزيزات الاحتلال على شارع الناصرة بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة. وقال كتائب شهداء الأقصى إن مجاهديها أمطروا قوات الاحتلال المتوغلة بالرصاص والعبوات الناسفة في مخيم جنين.

ووثقفت مقاطع فيديو تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اقتحام قوات الاحتلال، جنين، على مرأى من أجهزة أمن السلطة التي لم تحرك ساكنا. كما اظهر مقطع فيديو تعطل أحد جيبات الاحتلال في شارع الناصرة خلال اقتحام جنين.

روابط ذات صلة

مداهمات واعتقالات في جنين بظل تنامي المقاومة الفلسطينية

سرايا القدس بجنين توجه ضربات مكثفة للعدو وتسقط 'مُسيرة'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اقامة مراسم عزاء أربعينية الإمام الحسين(ع) بحضور قائد الثورة الإسلامية

بالفيديو.. باحث إسلامي: المسلمون يجددون العهد مع الثورة الحسينية

اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين في مخيم جنين

تونس.. اعتقال رئيس حركة النهضة المؤقت

شاهد.. "بايدن" يغادر حفل تكريم قادة حرب فيتنام دون سابق إندار!

رئيس الجمهورية يرعى مراسم بدء تنفيذ المشروع السككي في محافظة خراسان جنوبي