باحث إسلامي: المسلمون يجددون العهد مع الثورة الحسينية

العالم – خاص بالعالم

وخلال مشاركته في تغطية قناة العالم الاخبارية لمراسم الأربعينية قال الكاظمي ان الامام الحسين عليه السلام عندما استشهد في كربلاء رفع شعار لا تبقوا لأهل البيت من باقية.. احرقوا خيام الظالمين" وحينها هدم قبر الإمام الحسين عليه السلام مرات في زمن الأمويين والعباسيين وحاربوا ومنعوا الزيارة لكن الذي بقى هو نبؤة السيدة زينب التي خاطبت الإمام زين العابدين عليه السلام قائلة: سيرفع لأبيك الحسين عليه السلام في هذا الطف علما كل ما اجتهد أئمة الكفر والنفاق على أن يطمسوا لم يزد إلا علوا وارتفاعا وشموخا.

الشيخ عقيل الكاظمي أكد أن الملايين من محبي أهل البيت عليهم السلام من كافة أقطار الكرة الارضية جاءوا ليجددوا العهد والولاء والبيعة للإمام الحسين عليه السلام.