شاهد.. مسلمو أستراليا يحيون ذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع)

العالم - اوروبا

وشارك أبناء الجاليات في مدينة سيدني بمسيرة نظمتها ودعت اليها المؤسسة الإسلامية الموحدة في المدينة إحياء لذكرى أربعينية الامام الحسين عليه السلام.

وانطلقت المسيرة في مسير بطول نحو اثني عشر كليومترا.كما شارك الآلاف من جميع الجاليات العربية والاسلامية في مدينة ملبورن الاسترالية ايضا في مسيرة الأربعين إحياء للذكرى. وشدد المشاركون على التمسك بالنهج الحسيني، ومواصلة درب شهيد كربلاء عليه السلام.



كما يتواصل الزحف المليوني نحو مدينة كربلاء المقدسة لإحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، في مشهد يتكرر ويزداد توسعا كل عام.



وأفاد مراسل العالم نقلا عن مصادر عراقية رسمية أن اكثر من عشرين مليون زائر عربي وأجنبي ومن شتى محافظات العراق جاؤوا الى كربلاء المقدسة. وتوقعت مصادر متابعة وصول العدد الى خمسة وعشرين مليونا، وتوزعت هذه الأعداد على الأيام الخمسة عشر الأخيرة. وقالت هيئة السياحة العراقية إن عدد الزائرين الذين دخلوا العراق عبر منافذ البلاد بلغ في آخر احصائية نحو ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف زائر.



وفي إيران انطلقت مسيرات الاربعين المهيبة صباح اليوم الاربعاء لمناسبة اربعينية الامام الحسين (ع) في جميع انحاء الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتشارك الجماهير المحبة لآل البيت (ع) بمختلف فئاتها، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، شيبا وشبانا ، في هذه الشعيرة الاسلامية، احياء لاربعينية سيد الشهداء ابي عبدالله الحسين (ع) والشهداء من اهل بيته وصحبه الابرار في واقعة الطف بكربلاء.