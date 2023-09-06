رئیس الجمهوریة: مراسم الأربعين تحمل رسالة الحرية والاستقلال للعصور والأجيال

العالم - ايران

وقال رئیس الجمهوریة خلال مشارکته في مراسم عزاء أربعينية الإمام الحسين (ع) بمدینة بیرجند مرکز محافظة خراسان الجنوبية، استشهد الامام الحسين (ع) وأصحابه حتى لا يبقى اسم وذكرى الامام وعاشوراء ولكن الله أراد أن يبقى عاشوراء عبر العصور والأجيال.

وأكد على ضرورة الفهم الصحيح للظروف الراهنة، وقال: نعتقد أنه كما أزالت دماء الإمام الحسين (ع) الجهل، فإن دماء الشهداء الطاهرة ستكشف وجه الجهل الحديث.

وأضاف أن الأربعين تحمل رسالة الحرية والاستقلال لعصور وأجيال وقال : إن السيد الشهداء الإمام الحسین (ع) یعتبر نموذجاً للسعي إلى الحرية. وعاشوراء مصدر كل التطورات في تاريخ حياة الإنسان. وسیظل مصدر كل الانتفاضات والحركات في العالم.

وتابع : أراد الحسين (ع) أن يزول الجهل بعاشوراء حتى يتمكن الناس من تمييز الصديق من العدو، والحق من الباطل، وعدم سیطرة الجهل على المجتمع لكن قوة العدو الإعلامية جعلت الحق يبدو باطلاً والباطل یبدو حقا.

وأضاف أن تعالیم الإمام الحسین (ع) ليس درسا لشيعة ومسلمين فحسب، بل درسا للإنسانية أيضا.

وقال: إن نقطتنا المشتركة مع أهل السنة ونقطة الوحدة بيننا وبين جميع الأديان، حتى الأديان الإبراهيمية، هي حب الإمام الحسين (ع).