قرار البرهان حل الدعم السريع، ما الذي سيتغير؟..واشنطن وارسال ذخائر مطعّمة باليورانيوم إلى أوكرانيا

العالم - بانوراما

وذلك بعد ساعات من عقوبات أميركية استهدفت قياديين في الدعم السريع، أحدهما شقيق حميدتي.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تأكيد روسيا أن قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب يظهر لاإنسانية السياسة الأميركية.

وحملت موسكو واشنطن مسؤولية التبعات التي ستنتج عن استخدام هذه الاسلحة. وكان البنتاغون اعلن ارسال ذخائر مزودة باليورانيوم المنضب الى كييف في ظل تخبط أوكراني في الميدان وفشل الهجوم المضاد على القوات الروسية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.