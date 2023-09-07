المجلس العسكري في الغابون يعيّن المعارض ندونغ سيما رئيسا انتقاليا للوزراء

العالم – خاص بالعالم

وقال مرسوم تلي عبر التلفزيون الحكومي ان المجلس العسكري برئاسة الجنرال بريس أوليغي نغيما عين الخبير الاقتصادي ريمون ندونغ سيما رئيسا للوزراء.

هذا وكان ندونغ سيما تولى بين عام الفين واثنى عشر واربعة عشر رئاسة الوزراء في عهد الرئيس المخلوع علي بونغو، لكنه ما لبث أن ابتعد عن النظام متهما إياه بسوء إدارة البلاد ووصل به الأمر إلى حد الترشح ضد بونغو في الانتخابات الرئاسية عام 2016 و2023.

يأتي هذا بينما اعلن المجلس العسكري أطلق سراح الرئيس المخلوع علي بونغو بعد أن خضع للإقامة الجبرية منذ الإطاحة به الأسبوع الماضي وقال المجلس انه بات بإمكانه الشروع في رحلة علاجية.

وقال الكولونيل أولريش مانفومبي، المتحدث باسم اللجنة الانتقالية، للتلفزيون الحكومي إن بونغو 'حر في التحرك نظراً لحالته الصحية.. يمكنه، إذا رغب في ذلك، السفر إلى الخارج لإجراء فحوصاته الطبية'.

ولم تتضح على الفور الحالة الصحية للرئيس المخلوع، وكان قد أصيب بجلطة دماغية أواخر عام 2018 أبعدته عن مهامه لعدة أشهر.

وتمت الإطاحة بالرئيس البالغ من العمر اربعة وستين عاماً من السلطة في الثلاثين من أغسطس وسط عودة الانقلابات في أجزاء من إفريقيا وبعد فترة وجيزة من إعلان فوزه في انتخابات متنازع عليها.

هذا وكان الجنرال بريس أوليغي نغيما تعهد في وقت سابق بتعيين رئيسا للوزراء وايجاد مرحلة انتقالية لكنه لم يحدد مدتها كما وعد بإقامة مؤسسات أكثر ديموقراطية وتنظيم انتخابات حرة في البلاد.

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