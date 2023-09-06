كييف: العشرات قتلوا وأصيبوا في قصف روسي شرق البلاد

العالم - خاص بالعالم

مؤكدا خلال لقائه الرئيس زيلينسكي ونظيره الاوكراني كوليبا على مواصلة بلاده التعاون مع أوكرانيا كما جدد التزام واشنطن طويل الأمد تجاه كييف متعهدا بارسال المزيد من الاسلحة والدعم المالي.



وقال بلينكن:"سنعمل دوما على التأكد من حصول أوكرانيا على ما تحتاجه ليس فقط للانتصار في هجومها المضاد وإنما ايضا على المدى الطويل، للتأكد من أن لديها قوة ردع وقدرات دفاعية قوية".



وردا على تصريحات وزيارة بلينكن اعتبر الكرملين أن واشنطن تخطط لمواصلة تمويل المجهود الحربي في أوكرانيا حتى آخر أوكراني، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري ان مواصلة واشنطن دعمها لكييف سيطيل من امد الحرب.

هذا وكانت القوات الروسية شنت هجوما جويا على العاصمة كييف وذلك قبيل ساعات من وصول وزير الخارجية الأميركية حيث اعلن الجيش الاوكراني انه اسقط سبعة صواريخ كروز روسية فوق العاصمة كييف.



وفي أوديسا جنوبي أوكرانيا، قال الجيش الأوكراني انه إسقط عدد من الطائرات المسيرة الروسية مشيرا الى دمار هائل في البنية التحتية في المنطقة ومقتل بعض العاملين في موانئ تصدير الحبوب على نهر الدانوب جراء الهجمات الروسية المتواصلة منذ أيام قليلة.



وزارة الدفاع الروسية نشرت صورا قالت إنها لغارات شنتها مقاتلات حربية من طراز 'سو-25' على مواقع للقوات الأوكرانية في أوديسا.

وفي الاطار نفسه اتهمت اوكرانيا موسكو بشن هجوم قاتل على على مدينة كونستانتينوفكا بشرق البلاد ما ادى الى مقتل واصابة العشرات.

وقال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي انه يجب هزيمة ما أسماه الشر الروسي في أسرع وقت ممكن.



ميدانيا ايضا قالت وسائل إعلام رومانية ان طائرات روسية مسيرة سقطت داخل رومانيا إثر الهجوم الروسي على ميناء إسماعيل الأوكراني.

وقال رئيس رومانيا ان بلاده بدات في اجراء تحقيق مضيقا إذا ثبت أن الحطام لطائرة مسيرة روسية فسيشكل ذلك انتهاكا خطيرا لسيادة بلاده.

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