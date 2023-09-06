الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٤:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

كييف: العشرات قتلوا وأصيبوا في قصف روسي شرق البلاد

الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

لقاءات وتصريحات عدة يجريها وزير الخارجية الامريكي أنتونى بلينكن في العاصمة الاوكرانية كييف، حيث شدد على مواصلة واشنطن دعمها لاوكرانيا.

العالم - خاص بالعالم

مؤكدا خلال لقائه الرئيس زيلينسكي ونظيره الاوكراني كوليبا على مواصلة بلاده التعاون مع أوكرانيا كما جدد التزام واشنطن طويل الأمد تجاه كييف متعهدا بارسال المزيد من الاسلحة والدعم المالي.

وقال بلينكن:"سنعمل دوما على التأكد من حصول أوكرانيا على ما تحتاجه ليس فقط للانتصار في هجومها المضاد وإنما ايضا على المدى الطويل، للتأكد من أن لديها قوة ردع وقدرات دفاعية قوية".

وردا على تصريحات وزيارة بلينكن اعتبر الكرملين أن واشنطن تخطط لمواصلة تمويل المجهود الحربي في أوكرانيا حتى آخر أوكراني، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري ان مواصلة واشنطن دعمها لكييف سيطيل من امد الحرب.

هذا وكانت القوات الروسية شنت هجوما جويا على العاصمة كييف وذلك قبيل ساعات من وصول وزير الخارجية الأميركية حيث اعلن الجيش الاوكراني انه اسقط سبعة صواريخ كروز روسية فوق العاصمة كييف.

وفي أوديسا جنوبي أوكرانيا، قال الجيش الأوكراني انه إسقط عدد من الطائرات المسيرة الروسية مشيرا الى دمار هائل في البنية التحتية في المنطقة ومقتل بعض العاملين في موانئ تصدير الحبوب على نهر الدانوب جراء الهجمات الروسية المتواصلة منذ أيام قليلة.

وزارة الدفاع الروسية نشرت صورا قالت إنها لغارات شنتها مقاتلات حربية من طراز 'سو-25' على مواقع للقوات الأوكرانية في أوديسا.

وفي الاطار نفسه اتهمت اوكرانيا موسكو بشن هجوم قاتل على على مدينة كونستانتينوفكا بشرق البلاد ما ادى الى مقتل واصابة العشرات.

وقال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي انه يجب هزيمة ما أسماه الشر الروسي في أسرع وقت ممكن.

ميدانيا ايضا قالت وسائل إعلام رومانية ان طائرات روسية مسيرة سقطت داخل رومانيا إثر الهجوم الروسي على ميناء إسماعيل الأوكراني.

وقال رئيس رومانيا ان بلاده بدات في اجراء تحقيق مضيقا إذا ثبت أن الحطام لطائرة مسيرة روسية فسيشكل ذلك انتهاكا خطيرا لسيادة بلاده.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

هجوم روسي واسع بالصواريخ والمسيّرات على كييف وأوديسا

تصعيد جديد في جبهات اوكرانيا وروسيا وتبعات الهجوم المضاد

واشنطن تنوي تزويد اوكرانيا بمساعدات عسكرية جديدة

محاولات غربية لتغيير استراتيجية كييف مع موسكو والاستعداد لمعركة الشتاء القادم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في البيت الابيض.. بريكس بلاس.. هل يجب أن تقلق واشنطن؟

بالفيديو.. شاهد.. مشاركة زوار من أديان مختلفة في أربعينية الإمام الحسين(ع)

غريب آبادي يكشف اداة الغرب الارهابية لتحقيق أهدافه في ايران

بالفيديو.. هكذا أرعب صمود المقاومة قلوب الإسرائيليين وأربك حسابات الكيان

بالفيديو.. هكذا أحيا الإيرانيون ذكرى الأربعين في محافظاتهم

بالفيديو.. كييف: العشرات قتلوا وأصيبوا في قصف روسي شرق البلاد