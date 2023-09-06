هكذا أحيا الإيرانيون ذكرى الأربعين في محافظاتهم

العالم - خاص بالعالم

في العاصمة طهران خرج الإيرانيون في مسيرة طويلة من ساحة الإمام الحسين عليه السلام إلى مقام السيد عبد العظيم الحسني جنوبا. كما شهدت مئات المدن والمناطق الإيرانية مسيرات ومراسم مماثلة بمشاركة كبار المسؤولين، وبينها مدينة بيرجند.

حيث ألقى الرئيس ابراهيم رئيسي كلمة بالمناسبة أكد فيها أن ثورة الحسين ليست للشيعة أو السنة بل للإنسانية جمعاء.

في لبنان، توافد اللبنانيون من مختلف المناطق سيرا على الأقدام نحو مدينة بعلبك شرقي البلاد، حيث مرقد السيدة خولة بنت الإمام الحسين. وجاء البعض من العاصمة بيروت ومناطق بعيدة أخرى سيرا على الأقدام.

في سوريا، أحيت مدينة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق ذكرى الأربعين بمشاركة سورية وعربية واسلامية..المسيرات امتدت على اربعة عشر كيلومترا، من مقام السيدة رقية وحتى مقام السيدة زينب. وتحدى المشاركون المخاطر، في اعقاب تفجيرين ارهابيين لداعش، بالقرب من المقام، اسفرا عن عشرات الشهداء والجرحى.

الجالية الإسلامية في مدينة لافال بمقاطعة مونتريال في كندا أحيت ذكرى أربعينية الإمام الحسين بمسيرة حاشدة أعقبها مجلس عزاء حسيني شارك فيه ممثلو الهيئات الإسلامية، وعلماء دين، ورؤساء بلديات ومقاطعات وقنصليات.

وفي استراليا أحيت الجاليات العربية والاسلامية من مختلف الجنسيات ذكرى أربعينية الإمام الحسين.



وشارك أبناء الجاليات في مدينة سيدني بمسيرة بطول نحو اثني عشر كليومترا. كما شارك الآلاف من جميع الجاليات العربية والاسلامية في مدينة ملبورن الاسترالية.

في العاصمة السويدية استوكهولم، شارك مئات المحبين والموالين لأهل البيت عليهم السلام في مسيرات حاشدة جابت شوارع العاصمة، حاملين نسخا من القرآن الكريم تنديدا بجريمة حرق وتدنيس المصحف الشريف في السويد والدنمارك.

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