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شاهد.. مشاركة زوار من أديان مختلفة في أربعينية الإمام الحسين(ع)

الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

أحيا ملايين الزوار أربعينية الإمام الحسين(ع) في مدينة كربلاء المقدسة في العراق وسط إجراءات أمنية مشددة، وأعلنت العتبة الحسينية أن اكثر من 22مليون زائر عربي وأجنبي شاركوا في إحياء المناسبة.

العالم - خاص بالعالم

هكذا بدت كربلاء المقدسة في يوم العشرين من شهر صفر حيث احييت الملايين من الزوار الذي جاءوا من مختلف المحافظات العراقية وعدة دول عربية و إسلامية واجنبية لتقديم العزاء والمواساة بهذه المناسبة الاليمة.

كما شهدت الزيارة في هذا العام مشاركة زوار من ديانات مختلفة بالإضافة الى زوار من دول تشارك لاول مرة في أحياء هذه المناسبة تحت مظلة المسيرة الأربعينية التي جمعت مختلف الجنسيات و الديانات و اللغات تحت قبة الإمام الحسين عليه السلام.

فيما اعلنت العتبة العباسية المقدسة عن مشاركة اكثر من22 مليون زائر والتي تعد الزيارة الأكبر عدداً منذ عدة أعوام بالإضافة إلى مشاركة اكثر من خمسة عشر الف موكب عزائي و خدمي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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