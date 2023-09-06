تونس: حركة النهضة تتوقع تأجيل مؤتمرها الـ11 بسبب الإعتقالات

العالم - خاص بالعالم

بينما دعت قيادات جبهة الخلاص المعارضة إلى توفير شروط المحاكمة العادلة واصفة ما دون ذلك استهدافا سياسيا لاغير.

وقال عبد اللطيف المكي قيادي بجبهة الخلاص:"نعبر عن تضامننا، وهذا ليس تعبير رفضا لأي محاكمات عادلة بل نحن ضد محاكمة السياسيين، ولكن تضامنا من مبدأ حقوقي، وثانيا من باب انه استنكار عدم وجود شروط للمحاكمات العادلة وبالتالي من الواضح إطار الاستهداف السياسي".

ضغوط متفاقمة تعيشها حركة النهضة في ظل وضع داخلي متشعب لاتستبعد قيادات من النهضة فرضية تأجيل مؤتمرها الحادي عشر في ظل ظروفها الحالية وهو ما يعتبره مراقبون أمرا واردا، مؤكدين ان الاعتقالات لا تهدف لانهاء وجود الحركة بقدر ما تهدف لطي صفحة رئيسها السجين راشد الغنوشي.

فيما أشار كمال بن يونس اكاديمي ومحلل سياسي:"الهدف والنتيجة هو اضعاف قيادة حركة النهضة وربما بدأت مرحلة ما بعد القيادة التاريخية القديمة، وما بعد زعامة راشد الغنوشي، لكن لا يمكن القضاء على تيار سياسي فكري ثقافي فقط عبر الحلول الامنية والقضائية، وبالنسبه لحركة النهضة وقد وقعت مؤتمرات سابقة وقيادات تاريخية بالسجون والمنافي، ولكن حسب ميزان القوى الحالي والمناخ العام في البلاد ومقرات الحركة مغلقة مؤقتا يبدو ان التأجيل وارد".

حراك متصاعد في المشهد السياسي التونسي قد يفتح على تطورات لافتة.

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