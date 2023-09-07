شاهد.. ذخائر مزودة باليورانيوم المنضب آخر مشاهد الدعم الأميركي لكييف 

العالم - خاص بالعالم

ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب، آخر مشاهد الدعم الاميركي لكييف، حيث أعلن البنتاغون أن الذخائر التي تحتوي على اليورانيوم المنضب سوف تصل إلى أوكرانيا لمواجهة القوات الروسية، مضيفا أن هذه الذخائر عبارة عن قذائف فعالة ضد الدبابات والمركبات والمدرعات.

رفع مستوى الدعم، ياتي في ظل فشل الهجوم الأوكراني المضاد، في تحقيق أهدافه حتى اللحظة، ما استدعى زيارة لوزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن إلى كييف.

بلنيكن الذي اتخذ صفة وزير الدفاع في زيارته هذه متفقدا اسلحة ومواقع عسكرية أعلن ايضا عن تقديم مساعدات جديدة لحكومة فلودومير زيلينسكي بقيمة مليار دولار

موسكو استنكرت الخطوة الاميركية، معتبرة أنها دليل على عدم انسانية السياسة الاميركية. حيث شددت السفارة الروسية في واشنطن على ان الاخيرة مهووسة بفكرة إنزال هزيمة استراتيجية بروسيا ومستعدة للقتال ليس فقط حتى آخر أوكراني لكن أيضا للقضاء على أجيال المستقبل.



فيما أكد المتحدث بإسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن واشنطن تتحمل بشكل كامل مسؤولية التبعات الخطرة التي ستنتج عن استخدام هذه الاسلحة.



وقال بيسكوف:"قرار تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب أمر سيئ. لقد شهد التاريخ الحديث هذا بالفعل في أوروبا. وقد أدى استخدامها إلى عواقب وخيمة للغاية. هذه أخبار سيئة. لذا، لسوء الحظ، فإن هذا الوضع سوف يصيب حتما تلك الأراضي الأوكرانية التي يتم استخدامها فيها. وبطبيعة الحال، فإن المسؤولية عن ذلك ستتحملها الإدارة الأمريكية بشكل كامل ومباشر. على الجميع أن يدركوا ذلك".



فتح الباب امام استخدام الاسلحة الكيميائية والنووية من قبل الولايات المتحدة، يناقض كل التشريعات والقوانين الدولية. خاصة وأن واشنطن حشدت كل حلفائها من اجل استنكار مجرد اعلان روسي بارسال اسلحة نووية الى بيلاروسيا.

فيما يغيب اي استنكار لاستخدام ذخائر اليورانيوم المنضب الاميركية من قبل كييف، في خطوة تظهر مدى انزعاج الاميركي وحلفائه من مسار الحرب في اوكرانيا.

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