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شاهد.. مسيرات ورفع مصاحف في السويد بذكرى الاربعينية..

الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

أحيت الجالية الإسلامية في العاصمة السويدية ستوكهولم ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام بمسيرة حاشدة.

العالم - اوروبا

وشارك مئات المحبين والموالين لأهل البيت عليهم السلام في مسيرات حاشدة جابت شوارع العاصمة، حاملين رايات تجديد العهد مع الإمام الحسين عليه السلام وثورته الخالدة.

كما حمل المشاركون نسخا من القرآن الكريم تنديدا بجريمة حرق وتدنيس المصحف الشريف في السويد والدنمارك.

هذا ويحيي الملايين أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء المقدسة في العراق والعالم، في مشهد يتكرر ويزداد توسعا كل عام.

ففي العراق أعلنت العتبة الحسينية أن نحو 22 مليون زائر عربي وأجنبي ومن شتى محافظات العراق جاؤوا الى كربلاء المقدسة. وتوزعت هذه الأعداد على الأيام الخمسة عشر الأخيرة.

وقالت هيئة السياحة العراقية إن عدد الزائرين الذين دخلوا العراق عبر منافذ البلاد بلغ في آخر احصائية نحو ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف زائر.

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