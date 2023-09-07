إنطلاق فعاليات معرض فلسطين الدولي للكتاب بالضفة الغربية

العالم - خاص بالعالم

معرض فلسطين الدولي للكتاب والذي يحمل اسم (٧٥ عاما من النكبة )، اكثر من 60الف عنوان انتشرت على مساحة المعرض تتبع لاكثر من350 دار نشر محلية وعربية ودولية.

المعرض الذي سيستمر لعشرة ايام سيشهد على هامشه توقيع كتب لعدد من الكتاب الفلسطينين والعرب وندوات وبرامج تراثية.

ويرى الكثيرون من زوار المعرض انه يعبر عن حالة الصمود الفلسطينية والتي دائما ترفدها الثقافة.

المعرض الدولي للكتاب في رام الله والذي اقيم في اعوام سابقة وانقطع لاعوام يعاني من الكثير من الصعوبات من بينها عدم السماح لعدد من دور النشر العربية والاسلامية من المشاركة بسبب رفض الاحتلال منحها التصاريح اللازمة.

وايضا غياب عدد من دور النشر في الشق الاخر من الوطن الفلسطيني والمقصود قطاع غزة وعدم السماح حتى لعدد كيير من الناشرين والمهتمين كاشخاص من الوصول الى الضفة الغربية اضافة الى نقطيع اوصال الاخيرة

وقال عاطف ابو سيف وزير الثقافة الفلسطيني:"لقد تقدمنا بطلب لاحضار اكثر من 300 شخص من الخارج ولم نتمكن من احضار نصف هذا العدد مثلا بحكم الاحتلال وما قد يعترض هذا المعرض من تقطيع أواصر الضفة الغربية وعدم قدوم البعض من قطاع غزة، فصحيح ان الكتب قد وصلت وهي موجودة، لكن نحن نستعيض عن كل ذلك من خلال فرق التطوع وفرق المناصرة والمؤازرة".

ويبقى الفلسطيني صاحب الكلمة الاولى التي تكتب بالدم فتصنع ثقافة الصمود.

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