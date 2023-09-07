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الأمم المتحدة ترحب باستئناف العلاقات بين إيران والسعودية

الأمم المتحدة ترحب باستئناف العلاقات بين إيران والسعودية
الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

رحبت منظمة الأمم المتحدة بتبادل السفراء بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية واستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

العالم - إیران

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، للصحفيين، يوم الأربعاء، بالتوقيت المحلي، حول تبادل السفراء بين السعودية وإيران: نرحب بأي إجراء من جانب الدول لتطبيع العلاقات مع بعضها البعض. وهذه دائما خطوة إيجابية إلى الأمام.

يذكر انه بالتزامن معا، وصل السفير الإيراني الجديد علي رضا عنايتي الى الرياض، ووصل السفير السعودي الجديد عبدالله العنزي، الى طهران ، يوم الثلاثاء ، للبدء بمهام عملهما.

ومن خلال رفع العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية إلى مستوى السفراء، استأنفت الدولتان علاقاتهما رسميًا على أعلى مستوى بعد سبع سنوات.

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الأمم المتحدة ترحب باستئناف العلاقات بين إيران والسعودية

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