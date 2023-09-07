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هاشتاغ.. حضور فلسطيني لافت في أربعين هذا العام + فيديو

الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

كربلاء المقدسة (العالم) 2023.09.07 - ملايين المسلمين وغير المسلمين، أحيوا أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، حيث تستقبل كربلاء المقدسة الملايين من مختلف أقطار العالم.

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أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون زائر من خارج العراق توافدوا إلى كربلاء في ذكرى الأربعين.. من الدول العربية ومن إيران ودول إسلامية وغربية، توافد الزائرون، فيما حضرت فلسطين هذا العام في مشهد الأربعين مع حضور ملفت لفلسطينيين في كربلاء المقدسة وفي ذكرى أربعين الإمام الحسين عليه السلام.

موكب بني عامر، موكب يحضر كل عام في عاشوراء وأربعين الإمام الحسين.. هذا العام مشهد رائع من موكب بني عامر من قلب كربلاء ومن ضريح الإمام الحسين عليه السلام.

هاشتاغات عدة سجلت ترند على مواقع التواصل في ذكرى أربعين الإمام الحسين عليه السلام.

"أبو رقية البلوي" علق: تشكل المستوى العاطفي لدى الفرد بسبب صدمة ما حدث في الطف واجتماع جيوش العالم القديم ضد قائدهم الإمام الحسين عليه السلام.. وكأن تلك الصدمة صارت تنتقل في الجينات حتى اليوم لتقول لحفيده صاحب الزمان: نحن معك حتى الموت.

"مهند" نشر صورة وعلق عليها:؛ من معبر شلمجة الحدودي مع الجمهورية الإسلامية خادم وعاشق الإمام الحسين عليه السلام.

أما حساب "تبارك" فكتب: كل فيديو أشوفه يطلع الفخر من راسي والله ماكو هيج ابداع وتنظيم وترتيب.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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