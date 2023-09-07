هاشتاغ.. الحصبة كابوس أطفال اليمن الجديد + فيديو

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الأمم المتحدة قالت إن أكثر من 400 طفل يمني فقدوا حياتهم نتيجة الحصبة في العام الحالي.. وهو ضعف الرقم المسجل في العام الماضي.

أرقام الأمم المتحدة كشفت أن 27 بالمئة من الأطفال اليمنيين دون سن العام غير محصنين ضد مرض الحصبة.. في ظل كل هذا، تتزايد الدعوات لإنهاء العدوان وفك الحصار عن اليمن والسماح بدخول الأدوية والمواد الغذائية وإنقاذ أطفال اليمن.

من التعليقات حول هذا الموضوع لدينا تعليق من "محمد منصور الماخذي" الذي كتب: اليمن قتلته الحروب والطائرات الأميركية والحصار السعودي، موظفو اليمن ثمان سنوات بدون راتب.

"حبيب الله" كتب بدوره: إشترت السعودية لاعبين بملايين الدولارات.. يموت أطفال مسلمون في اليمن بسبب "نقص الغذاء".. إنها فضيلة عظيمة أن ننفق ما أعطانا الله بالطريقة الصحيحة.

حساب "أطباء بلا حدود في لبنان" كتب: "هذه ليست مجرد أرقام نتحدث عنها – إنها حياة أطفال" هكذا وصف إسحاق الخالدي، رئيس بعثة أطباء بلا حدود في اليمن.. لحماية الأطفال اليمنيين من خطر الحصبة، من الضروري تعزيز التدابير الوقائية والمشاركة المجتمعية بالتوازي مع علاج الحالات.

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