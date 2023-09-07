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منظمة التعاون الإسلامي تدين اعتداء قوات الاحتلال على نساء الخليل

منظمة التعاون الإسلامي تدين اعتداء قوات الاحتلال على نساء الخليل
الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، جريمة التنكيل التي تعرضت لها 5 سيدات فلسطينيات في مدينة الخليل من قبل مجندات من قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء عليهن، وإجبارهن على خلع ملابسهن.

العالم - فلسطين

كما وحسب المركز الفلسطيني للإعلام جددت المنظمة، دعوتها المنظمات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها من خلال الضغط على سلطات الاحتلال، لوقف انتهاكاتها اليومية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية وملاحقتها قانونيا وجنائيا لدى الهيئات الدولية المختصة.

وكان تحقيق لمنظمة بتسيلم، قد كشف يوم الإثنين الماضي، أن مجندتين إسرائيليتين مسلحتين ضمن دورية ومعهما كلبًا مهاجمًا، أجبرتا 5 فلسطينيات من عائلة من مدينة الخليل، كل واحدة على حدة، على خلع جميع ملابسهن والتجول عاريات أمامهن.

وبحسب أقوال السيدات، فإن المجندتين هددتا بإطلاق الكلب نحوهن إذا لم يُطِعن الأمر، يوم الإثنين، العاشر من تموز/ يوليو الماضي، بعد منتصف الليل، بمهمة شارك فيها حوالي 50 جنديًّا.

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منظمة التعاون الإسلامي تدين اعتداء قوات الاحتلال على نساء الخليل

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