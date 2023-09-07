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الأمم المتحدة تدعو الاحتلال للتحقيق في "إهانة" 5 نساء بالخليل

الأمم المتحدة تدعو الاحتلال للتحقيق في
الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

دعت الأمم المتحدة، سلطات الاحتلال إلى إجراء تحقيق في التعرية القسرية لخمس نساء في مدينة الخليل خلال مداهمة مبنى سكني.

العالم - فلسطين

وحسب وكالة فلسطين اليوم قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، "سنقف ضد أي شكل من أشكال العقاب الجماعي".

وأضاف حق: "يجب النظر في حادث قيام مجندات إسرائيليات بإجبار 5 نساء فلسطينيات على الخضوع لتفتيش جسدي وهن عاريات تحت تهديد الكلاب، والتحقيق فيه بدقة".

ونشرت المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، أمس الثلاثاء، تقريرا يسرد تفاصيل الواقعة التي حدثت في 10 تموز/ يوليو الماضي، وطالت 4 نساء وفتاة.

ويستند التقرير إلى شهادة النساء أنفسهن، فيما أثارت الواقعة ردود فعل غاضبة، حيث أدانتها الجهات الرسمية والفصائلية والنقابية.

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