الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٥:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الكشف عن تفاصيل المحادثة الهاتفية بين بوتين وولي العهد السعودي

الكشف عن تفاصيل المحادثة الهاتفية بين بوتين وولي العهد السعودي
الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

أفادت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

العالم - السعودية

وذكر البيان أن الطرفين ناقشا مجموعة من القضايا التي تتعلق بعضوية "بريكس" والاتفاقيات المتعلقة بخفض إنتاج النفط وضمان استقرار السوق العالمية.

وجاء في البيان: "أعرب ولي العهد عن امتنانه للجانب الروسي لدعمه المستمر لطلب المملكة العربية السعودية للانضمام إلى بريكس".

وأشار الكرملين إلى أن "الرئيس الروسي بدوره هنأ بحرارة القيادة السعودية على القرار الذي اتخذته القمة في جوهانسبرغ بهذا الصدد، وأبلغه بأولويات الرئاسة الروسية لمجموعة بريكس في عام 2024".

وعبّر الجانبان عن تقييمهما العالي لتفاعل البلدين في صيغة "أوبك +"، وأثناء المحادثة، تمت الإشارة أيضا إلى أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن خفض إنتاج النفط، إلى جانب الالتزامات الطوعية للحد من إمدادات المواد الخام، تجعل من الممكن ضمان الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب الطرفان عن ارتياحهما لتطور التعاون بين البلدين، وتم النظر في عدد من القضايا المتعلقة بتعميق التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل واللوجستيات والاستثمار. كما تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الثنائية.

روابط ذات صلة

السعودية تعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع 6 دول

ولي العهد السعودي: نظرتنا الى العلاقات مع ايران استراتيجية

روسيا تستعد لتوقيع اتفاقيات هامة مع 4 دول عربية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رمزية الأربعين أكبر بكثير من تاريخها ولا يطويها مرور الزمن + فيديو

بالفيديو... اعتقالات ومواجهات خلال اقتحام الاحتلال لعدة مناطق بالضفة والقدس

الكشف عن تفاصيل المحادثة الهاتفية بين بوتين وولي العهد السعودي

الأمم المتحدة تدعو الاحتلال للتحقيق في "إهانة" 5 نساء بالخليل

منظمة التعاون الإسلامي تدين اعتداء قوات الاحتلال على نساء الخليل

الملايين من مختلف أقطار العالم يحيون ذكرى الأربعين