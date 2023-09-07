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قوات الاحتلال تعتقل القيادي في حركة الجهاد سعيد نخلة

قوات الاحتلال تعتقل القيادي في حركة الجهاد سعيد نخلة
الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ سعيد نخلة بعد اقتحام منزله في مخيم الجلزون شمال رام الله.

العالم - فلسطين

وأفادت وكالة فلسطين اليوم نقلا عن مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بالآليات العسكرية والأسلحة اقتحمت مخيم الجلزون شمال رام الله وداهمت منزل القيادي سعيد نخلة، قبل أن تعتقله وتقتاده إلى مراكز التحقيق.

ولم ترد أي معلومات عن مصير القيادي نخلة حتى اللحظة.

ويعد الشيخ سعيد نخلة من الجيل المؤسس لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ وهو متزوج ولديه خمسة أبناء؛ وتعرض للاعتقال عدة مرات، أمضى خلالها ما يزيد عن 17 عاماً في سجون الاحتلال، كما اعتقل في سجون السلطة 3 سنوات.

يذكر أن قوات الاحتلال تصعد من عمليات الاغتيال والاعتقال بحق مجاهدي شعبنا وقادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في الضفة والقدس المحتلتين.

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قوات الاحتلال تعتقل القيادي في حركة الجهاد سعيد نخلة

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