أرمينيا: أذربيجان حشدت قواتها على الخط الفاصل مع قره باغ

العالم - آسيا والباسفيك

جاء ذلك ضمن تصريحات باشينيان في اجتماع الحكومة اليوم الخميس، حيث تابع: "خلال الأسبوع الماضي، تدهور الوضع العسكري السياسي في منطقتنا بشكل كبير. والسبب هو أن أذربيجان قامت بحشد القوات على طول خط التماس بين قره باغ والحدود الأرمنية الأذربيجانية لعدة أيام. والتصريحات المناهضة للأرمن تحرض على هذا الأمر، والكراهية أصبحت أكثر حدة في الصحافة الأذربيجانية وعلى منصات الدعاية".

ونقلت روسيا اليوم عن باشينيان قوله فإن الوضع "يحتم على المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات جدية لمنع حدوث انفجار جديد في المنطقة".

وأضاف: "إن أرمينيا مستعدة وراغبة في التوقيع على اتفاق بشأن السلام وتسوية العلاقات مع أذربيجان، وتعرب عن التزامها بأجندة السلام على أساس الاتفاقات في بروكسل وبراغ، فضلا عن البيان الثلاثي لزعماء أرمينيا وأذربيجان وروسيا".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعرب في وقت سابق عن تأييد موسكو لاحترام وتنفيذ جميع الاتفاقيات الثلاثية بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا، وأكد على اهتمام روسيا بشكل حيوي بالسلام والاستقرار في جنوب القوقاز.