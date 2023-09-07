الكرملين يرد على قرار واشنطن دعم أوكرانيا بالأصول الروسية المجمدة

العالم - روسيا

وجاء ذلك في تصريحات بيسكوف، ردا على قرار أمريكي بإرسال أموال تخص رجال أعمال روس مصادرة لدعم القوات الأوكرانية،وصرح به وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في زيارته الجارية لكييف حاليا، حيث قال:"إن واشنطن تعتزم "تحويل أصول روسية مجمدة إلى أوكرانيا بقيمة 5.4 ملايين دولار".

وقال بيسكوف: "إن كل حالة من حالات المصادرة غير القانونية لأية أموال وأصول روسية في الخارج ستتسبب بدعوى قضائية جدية".

وأضاف بيسكوف : "استقبلنا قرار واشنطن هذا بشكل سلبي تماما. نحن نعتبر عملا غير قانونيا كل الحالات المتعلقة بتجميد أو اعتقال أو الاحتفاظ بأي أموال تتعلق بالممتلكات الحكومية والخاصة والمختلطة الروسية في الخارج. وبطبيعة الحال، أي ادعاءات ومزاعم بأنهم تمكنوا من إيجاد مبرر لاستمرار هذا الخروج على القانون هي هراء قانوني مطلق، وفي كل الأحوال ستؤدي بطريقة أو بأخرى إلى التقاضي في المستقبل".

وشدد بيسكوف على أنه "لن يتم التغاضي عن أي حالة من حالات الاحتجاز غير القانوني هذه".

وقال: "كل قضية لها خصائصها الخاصة، ومن الضروري فهم تفاصيل كل قضية، ولكن كل هذا سيصبح فيما بعد موضوع دعاوى قضائية جدية للغاية ولن يترك هذا الأمر يمر ببساطة".

هذا وكان بلينكن قد وصل يوم أمس، إلى أوكرانيا، في زيارة غير معلنة، تستغرق يومين وبهدف تقييم الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا منذ 3 أشهر ضد القوات الروسية.