الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٢:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول ايراني: تنفيذ المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي كان عملا استثنائياً

مسؤول ايراني: تنفيذ المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي كان عملا استثنائياً
الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

وصف المدير التنفيذي لشركة بارس للنفط والغاز "محمد حسين متجلي" التوفير المالي والزمني في مشروع تطوير المرحلة 11 من حقل "بارس" الجنوبي للغاز بأنه "استثنائي" وقال: "مع نقل المنصة في هذه المرحلة، تم توفير نحو 800 مليون دولار.

العالم- ايران

وأضاف متجلي لوكالة "ارنا" : ان المرحلة 11 من حقل "بارس" الجنوبي كانت مهمة للغاية بالنسبة للبلاد ووزارة النفط. لأن هذه المرحلة هي المنصة الحدودية للحقل وتقع عند نقطة الصفر الحدودية.

وقال: سبب آخر لأهمية هذه المرحلة هو أن إجراءات تطويرها توقفت منذ 20 عاما بسبب الظروف الدولية المفروضة على البلاد.

وأوضح متجلي: من الميزات التي جعلت المرحلة 11 استثنائية، نقل منصة 12C إلى موقع 11B، وأدى هذا الإجراء إلى توفير ما يقرب من 800 مليون دولار في هذا القطاع.

وقال المدير التنفيذي لشركة بارس للنفط والغاز: لو لم تتم عملية النقل، كان علينا بناء منصة جديدة، الأمر الذي كان سيستغرق بناؤه ثلاث سنوات على الأقل. بمعنى آخر، في هذا المجال، بالإضافة إلى التوفير المالي، تم توفير الوقت أيضًا وتقدم العمل لمدة ثلاث سنوات.

وأكد: كل الأمور والإجراءات تمت بالاعتماد على القدرات الداخلية، والخبراء والأشخاص الذين لديهم التزام وطني للقيام بهذا العمل قاموا به بنجاح.

وقال المدير التنفيذي لشركة بارس للنفط والغاز عن الخطط المستقبلية للشركة : من المخطط زيادة إنتاج المنصة 11Bبنحو 15 مليون متر مكعب يومياً بحلول نهاية الخريف. لدينا أيضًا خط المرحلة 16 الجديد في البرنامج والذي من المتوقع أن يزيد الإنتاج بمقدار 8 ملايين متر مكعب يوميًا.

وأضاف: المنصة 13 آلفا مدرجة أيضًا في خطتنا، وهي حاليًا في مرحلة التنفيذ والاختبار، والتي سنحاول استخدامها في الشتاء، لكن في الوقت الحالي الخط 16 والخط 11 ب مدرجان في خطة الإنتاج لدينا.

روابط ذات صلة

الرئيس الايراني: لا يوجد مكان في وزارة النفط للاستشاريين الأجانب

ايران..المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي ستنتج 56 مليون مترمكعب من الغاز يوميا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العميد تنكسيري: القوات المسلحة الايرانية تتمتع بالدفاع الجوي المتفوق في المنطقة

الإتحاد الأفريقي يصبح "عضوا دائما "في مجموعة دول العشرين

بالفيديو.. شغب وفوضى داخل لواء "جولاني" بجيش الاحتلال

العميد قاآني يزور مرقد الإمامين العسكريين (ع) في سامراء +فيديو وصور

أفريقيا الوسطى: العسكريون في الغابون يرغبون في تسليم السلطة للمدنيين

وقفة في العاصمة النمساوية رفضا لزيارة الرئيس الصهيوني