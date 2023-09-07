هروب جندي بريطاني سابق من سجون لندن قبل محاكمته

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وحسبما افادت يورونيوز فان عابد خليفة" البالغ من العمر 21 عاما يشتبه في قيامه بالتجسس لصالح إيران ويعتقد أنه هرب عبر مطبخ السجن عن طريق ربط نفسه بالجانب السفلي من شاحنة توصيل الطعام، وتعمل مصلحة السجون مع شرطة العاصمة "لتحقيق عاجل" في كيفية هروب خليفة.

وأعلنت شرطة لندن أن الهارب "عابد خليفة" البالغ من العمر 21 عاما، فرّ من سجن واندسوورث الواقع جنوب غربي العاصمة، بينما کان من المقرر محاكمته بعد شهرين في نوفمبر المقبل بتهمة الإرهاب وانتهاك "قانون الأسرار الرسمية".

ومع إعلانها خبر الهروب، دعت شرطة لندن السكان إلى الاتصال برقم طوارئ في حال تعرف أحدهم إلى خليفة، علما أنها نشرت صورته على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإعلام المختلفة.

كذلك عممت الشرطة أوصاف خليفة، لا سيما طوله، مبيّنة أنّه كان يرتدي عند مشاهدته في المرة الأخيرة، قميصا أبيض وسروالا بمربعات حمراء وبيضاء فيما كان حذاؤه بني اللون.

وبحسب تقديرات السلطات فإن دانيال خليفة ما زال ربما في محيط لندن، وتحديدا في منطقة كينغستون، علما أن تحقيقات واسعة النطاق تجري في الوقت الراهن.

وقد أوصت الشرطة في بيان عامة الناس بعدم الاقتراب منه وبالاتصال بها في حال رؤيته.

وفي هذا الإطار، قال رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة دومينيك مورفي إن "لدينا فريقا من الضباط الذين يجرون تحقيقاتهم بطريقة مكثفة وعاجلة من أجل تحديد مكان خليفة وتوقيفه في أسرع وقت ممكن".

أضاف مورفي أنه، إلى جانب ذلك، "في إمكان الناس مساعدتنا أيضاً، وإذا رأى أيّ شخص خليفة أو لديه أيّ معلومات حول مكان وجوده، يُرجى منه الاتصال بالرقم 999 على الفور". وتابع مورفي: "أريد كذلك أن أطمئن الناس بأن "لا معلومات لدينا تشير إلى أنّ خليفة يشكّل تهديداً لعامة الشعب ولا سبب لدينا يدفعنا للاعتقاد بذلك".

وبحسب ما أوردت صحيفة "ذا ديلي تلغراف" البريطانية، فقد تمكن خليفة من الفرار من خلال إخفاء نفسه في داخل شاحنة، بعد الساعة السابعة صباحا بقليل، من اليوم الأربعاء، وذلك في أثناء خروجها من حرم السجن.

تجدر الإشارة إلى أن التهمة المرتبطة بالإرهاب كانت قد وُجهت إلى دانيال عابد خليفة في أواخر يناير/ كانون الثاني 2023، بعد مثوله أمام محكمة في لندن.

وقد وُضع قيد الحبس الاحتياطي على خلفية حادثتَين وقعتا في قاعدة سلاح الجو الملكي في ستافورد (وسط إنكلترا) على مقربة من ثكنات الجيش حيث كان يقيم، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

وخليفة متهم بأنه حاول في أغسطس/ آب 2021 "الحصول على معلومات يُحتمل أن تفيد شخصا يرتكب عملا إرهابيا أو يحضر له"، بحسب الشرطة. وهو متهم كذلك بـ"وضع غرض ما بقصد دفع شخص آخر إلى الاعتقاد بأنه من المحتمل أن ينفجر" في قاعدة سلاح الجو الملكي في الثاني من يناير 2023.