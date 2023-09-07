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نيجيريا.. "رفض قضائي" لطعون المعارضة بنتائج الانتخابات الرئاسية

نيجيريا..
الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

رفضت محكمة الاستئناف في نيجيريا،كل طعون أحزاب المعارضة القانونية حول تزوير في نتائج الإنتخابات الرئاسية في البلاد.

العالم - افريقيا

وقال قاضي المحكمة يوم الأربعاء، إن كافة التماسات المعارضة لإبطال فوز الرئيس بولا أحمد تينوبو في الانتخابات الرئاسية، قد "رُفضت"،وإنه هو الفائز".

وكانت هيئة المحكمة المؤلفة من 5 قضاة تتداول منذ أشهر دعاوى قضائية رفعها حزب الشعب الديمقراطي المعارض وحزب العمال بشأن اتهامات بوقوع مخالفات وعمليات تزوير واسعة النطاق أثناء الانتخابات.

وفاز تينوبو، حاكم لاغوس السابق البالغ 71 عاما، في شباط/فبراير في الانتخابات الرئاسية للبلد الأفريقي الأكبر من حيث عدد السكان، بنسبة أصوات بلغت 37%، بعد منافسةٍ قوية مع عتيق أبو بكر مُرشّح حزب الشعب الديمقراطي، وبيتر أوبي مرشح حزب العمال.

وكان محامون قد استبعدوا أن يشكل قرار المحكمة الحلقة الأخيرة في مسلسل هذا الجدل القانوني، إذ يمكن للأحزاب استئناف الحكم أمام المحكمة العليا من أجل حكم نهائي.

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نيجيريا.. "رفض قضائي" لطعون المعارضة بنتائج الانتخابات الرئاسية

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