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4 ملايين زائر ايراني شاركوا في زيارة الاربعين هذا العام

4 ملايين زائر ايراني شاركوا في زيارة الاربعين هذا العام
الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

 صرح القائد العام لقوى الامن الداخلي الايراني العميد احمد رضا رادان بان اكثر من 4 ملايين زائر ايراني شاركوا في مراسم الاربعين هذا العام.

العالم - إيران

وقال العميد رادان في تصريح صحفي في لجنة الاربعين في محطة خسروي الحدودية غرب ايران: رغم الممارسات الخبيثة للأعداء، فقد تم تحطيم الرقم القياسي لمشاركة الزوار الايرانيين في مسيرة الاربعين لهذا العام، حيث شارك اكثر من 4 ملايين زائر ، عاد 80٪ منهم إلى البلاد لغاية الان.

واشار إلى مغادرة عدد كبير من الرعايا الأجانب من حدود إيران للمشاركة في مراسم الأربعين، وأضاف: حتى اليوم، عاد أكثر من 30% منهم.

وثمن التعاون الجيد من قبل السلطات العراقية في الترحيب بالزوار الإيرانيين، وقال: لقد تعاونوا بشكل جيد منذ اليوم الأول وقدموا التسهيلات اللازمة، وهذا التسهيل والتعاون الجيد جدا جعل الزوار الإيرانيين يشعرون بالراحة هذا العام.

كما أشار القائد العام لقوى الامن الداخلي إلى حسن الاستقبال لزوار الأربعين للمرور عبر معبر خسروي الحدودي، وقال: اختار 900 ألف زائر هذه الحدود هذا العام للمغادرة او العودة، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة.

واضاف: انه من اجمالي هذا العدد ، غادر 520 الفا هذه الحدود وعاد 380 الفا عبرها.

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4 ملايين زائر ايراني شاركوا في زيارة الاربعين هذا العام