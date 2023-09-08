'سرايا القدس- كتيبة طولكرم' تستهدف حاجز 'تسانعوز'

العالم - فلسطين المحتلة
أكدت "سرايا القدس- كتيبة طولكرم"، فجر اليوم الجمعة، أنها استهدفت حاجز "تسانعوز" بصليات كثيفة من الرصاص.
وحسب "فلسطين اليوم"، قالت سرايا القدس- كتيبة طولكرم في بلاغ عسكري مقتضب: "بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا الأبطال من استهداف حاجز تسانعوز الساعة 03:25 فجر اليوم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص".
وإليكم نص البلاغ:
بسم الله الرحمن الرحيم
{قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ}
بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس-كتيبة طولكرم
بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا الأبطال من استهداف حاجز تسانعوز الساعة 03:25 فجر اليوم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.
وإنه لجهاد نصر أو استشهاد
سرايا القدس - كتيبة طولكرم
8/9/2023