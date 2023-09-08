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بصليات كثيفة من الرصاص..

'سرايا القدس- كتيبة طولكرم' تستهدف حاجز 'تسانعوز'

'سرايا القدس- كتيبة طولكرم' تستهدف حاجز 'تسانعوز'
الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

العالم - فلسطين المحتلة

أكدت "سرايا القدس- كتيبة طولكرم"، فجر اليوم الجمعة، أنها استهدفت حاجز "تسانعوز" بصليات كثيفة من الرصاص.

وحسب "فلسطين اليوم"، قالت سرايا القدس- كتيبة طولكرم في بلاغ عسكري مقتضب: "بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا الأبطال من استهداف حاجز تسانعوز الساعة 03:25 فجر اليوم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص".

وإليكم نص البلاغ:

بسم الله الرحمن الرحيم

{قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ}

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس-كتيبة طولكرم

بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا الأبطال من استهداف حاجز تسانعوز الساعة 03:25 فجر اليوم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة طولكرم
8/9/2023

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بصليات كثيفة من الرصاص.. 'سرايا القدس- كتيبة طولكرم' تستهدف حاجز 'تسانعوز'

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