تأجيل حفلة جوائز الأوسكار مع استمرار إضراب هوليوود

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في خضم الإضراب الذي يشل هوليوود منذ شهر، تأجلت حفلة توزيع جوائز الأوسكار الفخرية التي تؤذن بانطلاق موسم توزيع الجوائز، إلى التاسع من كانون الثاني/ يناير المقبل.

وفي بيانها الأربعاء، لم تشر أكاديمية فنون السينما وعلومها التي تمنح الأوسكار، إلى أسباب إرجاء الاحتفال الذي كان مقررا في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر. لكنها استبقت، بحسب تقارير صحفية، تمديد الإضراب الذي يشل هوليوود منذ أشهر.

وتُقام هذه الأمسية المُسماة "غوفرنرز أوورد" كل عام في لوس أنجلس لتكريم أبرز الوجوه السينمائية.

وأدى الإضراب إلى تعديل واسع في مواعيد حفلات توزيع الجوائز في هوليوود، إذ أُرجئ احتفال توزيع جوائز إيمي الأعرق في مجال التلفزيون في الولايات المتحدة إلى كانون الثاني/ يناير بعدما كان مقررا في أيلول/سبتمبر.

وانضم الممثلون في تموز/ يوليو إلى كتاب السيناريو المضربين منذ أيار/ مايو، في حركة اجتماعية مزدوجة لم تشهدها هوليوود منذ 1960.

وتحظر التوجيهات الصادرة عن النقابتين المعنيتين على الممثلين تصوير أفلام أو مسلسلات، أو المشاركة في حفلات أو فعاليات ترويجية.

وقد تُقام حفلة توزيع جوائز الأوسكار الفخرية من دون حضور النجوم.